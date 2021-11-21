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Актер из сериала «Воронины» Михаил Зубов умер в возрасте 42 лет

Виктория Сикерина

Общество
Актер из сериала «Воронины» Михаил Зубов умер в возрасте 42 лет
Фото: «Капкан для монстра», 2020

Актер Михаил Зубов, известный по ролям в российских сериалах «Воронины» и «Ищейка», скончался в возрасте 42 лет. Об этом рассказала коллега артиста Елена Володина.

О случившемся ей стало известно 12 ноября, однако общественность узнала о смерти Зубова только сейчас.

— Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости! — написала Володина на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Близкие и друзья отметили, что актер всегда отличался жизнелюбием и позитивом. Причины смерти пока не сообщаются.

Михаил Зубов сперва получил образование в Кубанском институте международного предпринимательства и менеджмента. Однако в 2019 году решил сменить профессию и пошел учиться в Школу актерского мастерства «Артанде».

За несколько лет творческой карьеры он принял участие в кинолентах «Ласточка», «Тренер», «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра» и многих других.

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