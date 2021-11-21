Более 50 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса «Спутником V»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что свыше 50 миллионов граждан России сделали прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом лидер государства сообщил в воскресенье, 21 ноября, в ходе встречи с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что при этом в мире около 120 миллионов человек вакцинировались от COVID-19.
Также стало известно, что Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Лайт». Он отметил, что после повторной инъекции чувствует себя хорошо.
По его словам, обсуждение вопроса вакцинации и ревакцинации на государственном уровне показывает гражданам страны необходимость первичной или повторной прививки.
Кроме того, президент России пожелал стать добровольцем в эксперименте по применению российской назальной вакцины от COVID-19.
Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов подтвердил, что лидер государства сможет принять участие в испытании отечественного лекарственного препарата.