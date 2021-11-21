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Более 50 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса «Спутником V»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Более 50 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса «Спутником V»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Президент РФ Владимир Путин заявил, что свыше 50 миллионов граждан России сделали прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом лидер государства сообщил в воскресенье, 21 ноября, в ходе встречи с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что при этом в мире около 120 миллионов человек вакцинировались от COVID-19.

Также стало известно, что Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Лайт». Он отметил, что после повторной инъекции чувствует себя хорошо.

По его словам, обсуждение вопроса вакцинации и ревакцинации на государственном уровне показывает гражданам страны необходимость первичной или повторной прививки.

Кроме того, президент России пожелал стать добровольцем в эксперименте по применению российской назальной вакцины от COVID-19.

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов подтвердил, что лидер государства сможет принять участие в испытании отечественного лекарственного препарата.

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