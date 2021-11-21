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Раскрыта причина смерти актера «Ворониных» Михаила Зубова

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Раскрыта причина смерти актера «Ворониных» Михаила Зубова
Фото: Капкан для монстра, 2020

Российский актер Михаил Зубов, наиболее известный по ролям в сериалах «Воронины» и «Ищейка», скончался в возрасте 42-х лет от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщила супруга артиста Наталья Гердт в воскресенье, 21 ноября.

По словам женщины, последние 13 дней жизни Зубов провел в реанимационном отделении медицинского учреждения. Причиной смерти стали пневмония и перенесенный COVID-19, пишет издание «Известия».

О смерти Михаила Зубова рассказала его коллега Елена Володина. О случившемся ей стало известно 12 ноября, однако общественность узнала о смерти Зубова только 21 ноября.

По ее словам, близкие и друзья всегда отмечали жизнелюбие и позитив актера.

Михаил Зубов получил образование в Кубанском институте международного предпринимательства и менеджмента. Однако в 2019 году решил сменить профессию и пошел учиться в Школу актерского мастерства «Артанде».

За несколько лет творческой карьеры он принял участие в таких проектах как «Ласточка», «Тренер», «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра» и многих других.

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