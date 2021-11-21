Гильдия актеров и Союз кинематографистов РФ окажут помощь близким Нины Руслановой

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Гильдия актеров кино и Союз кинематографистов России помогут в организации похорон народной артистки РФ Нины Руслановой. Об этом сообщила директор Гильдии Валерия Гущина в воскресенье, 21 ноября.

По ее словам, в настоящий момент неизвестно, когда и где состоятся траурные церемонии, так как новость о смерти актрисы стала внезапной.

— Сейчас Союз кинематографистов и Гильдия актеров кино вместе с близкими Нины Ивановны занимаются вопросами, связанными с захоронением, включены в эту проблему, — передает слова Гущиной РИА Новости.

21 ноября в пресс-службе Союза кинематографистов России заявили о смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Руслановой.

После председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил желание увековечить память артистки в столице.

В разные годы она служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького.

В 1998 году актриса удостоилась звания народной артистки России.

За творческую карьеру Нина Русланова сыграла во многих культовых кинолентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.