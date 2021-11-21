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Хостел загорелся на площади 100 квадратных метров на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Хостел загорелся на площади 100 квадратных метров на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к8 Карта всех событий

Возгорание произошло в хостеле на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 21 ноября.

Пожар случился по адресу Волгоградский проспект, 32, корпус 8.

По информации источника «ВМ», из окон здания люди просят о помощи.

— С первого и второго этажа идет густой черный дым, к месту пожара запросили десять карет скорой помощи, — рассказал источник «ВМ».

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли 15 человек.

IMG_2486.MP4 / Видео: Telegram-канал Mach

Вечером 21 ноября гаражи вспыхнули на юго-западе Москвы. Пожар случился по адресу Старобитцевская улица, дом 2, строение 1. По информации источника «ВМ», очевидцы наблюдали густой черный дым из построек.

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