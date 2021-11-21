Хостел загорелся на площади 100 квадратных метров на юго-востоке Москвы
Возгорание произошло в хостеле на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 21 ноября.
Пожар случился по адресу Волгоградский проспект, 32, корпус 8.
По информации источника «ВМ», из окон здания люди просят о помощи.
— С первого и второго этажа идет густой черный дым, к месту пожара запросили десять карет скорой помощи, — рассказал источник «ВМ».
Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли 15 человек.
Вечером 21 ноября гаражи вспыхнули на юго-западе Москвы. Пожар случился по адресу Старобитцевская улица, дом 2, строение 1. По информации источника «ВМ», очевидцы наблюдали густой черный дым из построек.