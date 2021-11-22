Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в столичном хостеле

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к8 Карта всех событий

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром в хостеле на Волгоградском проспекте. Об этом сообщается в понедельник, 22 ноября, в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В оперативную дежурную часть ГУ МЧС России по Москве в воскресенье ночью, 21 ноября, сообщили о загорании здания на юго-востоке Москвы. Пожар случился на Волгоградском проспекте, 32, корпус 8.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что происходит загорание на первом этаже в трехэтажном административном здании. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара. В ходе проведения аварийно-спасательных работ московские огнеборцы спасли из горящего здания 15 человек. Всех спасенных передали врачам для осмотра.