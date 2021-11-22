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Движение транспорта затруднено на Волгоградском проспекте из-за пожара в хостеле

Юлия Курганова

Происшествия
Движение транспорта затруднено на Волгоградском проспекте из-за пожара в хостеле
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к8 Карта всех событий

Движение транспорта в районе Волгоградского проспекта затруднено из-за пожара в хостеле. В оперативную дежурную часть ГУ МЧС России по Москве в воскресенье ночью, 21 ноября, сообщили о загорании здания на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Пожар случился на Волгоградском проспекте, 32, корпус 8.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что происходит загорание на первом этаже в трехэтажном административном здании. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ московские огнеборцы спасли из горящего здания 15 человек. Всех спасенных передали врачам для осмотра.

IMG_2486.MP4 / Видео: Telegram-канал Mach

Возгорание произошло в хостеле на юго-востоке столицы. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Вечером 21 ноября гаражи вспыхнули на юго-западе Москвы. Пожар случился по адресу Старобитцевская улица, дом 2, строение 1. По информации источника «ВМ», очевидцы наблюдали густой черный дым из построек.

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