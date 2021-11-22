Иномарка переехала пешехода на трамвайных путях на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Бориса Галушкина Карта всех событий

Мужчину сбили на северо-востоке столицы ночью в понедельник, 22 ноября.

Инцидент произошел на улице Бориса Галушкина. Toyota Land Cruiser сбила человека, который переходил через трамвайные пути.

В результате происшествия остановили трамвайное движение, пострадавший лежит на земле, передает РЕН ТВ.

15 ноября водитель сбил бабушку с внуком на юго-западе Москвы. Водитель автомобиля Volkswagen сбил двух пешеходов — женщину и четырехлетнего ребенка — рядом с домом 8 на Тарусской улице.

В результате происшествия у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб ноги и кисти руки, у пожилой женщины — закрытая черепно-мозговая травма.