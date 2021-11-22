Появилось видео с места пожара в хостеле на юго-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к8 Карта всех событий

В Сети появилось видео, на котором запечатлен пожар в хостеле на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел ночью в воскресенье, 21 ноября.

На кадрах видно, что горит большая площадь здания. Пламя распространяется очень быстро. Возле хостела собралось много людей.

Также видны сотрудники МЧС, которые оперативно тушат пожар.

IMG_5110.MP4 / Видео: соцсети

В оперативную дежурную часть ГУ МЧС России по Москве в воскресенье ночью, 21 ноября, сообщили о загорании здания на юго-востоке Москвы. Пожар случился на Волгоградском проспекте, 32, корпус 8.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что происходит загорание на первом этаже в трехэтажном административном здании. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара. В ходе проведения аварийно-спасательных работ московские огнеборцы спасли из горящего здания 15 человек. Всех спасенных передали врачам для осмотра.