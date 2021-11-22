Врачи перечислили шесть продуктов для укрепления здоровья глаз

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Врачи рассказали, что рацион питания может помочь сохранить зрение и снизить риск развития серьезных заболеваний, угрожающих способности видеть. Включив шесть продуктов в свой рацион, человек сможет улучшить здоровье глаз.

Первой медики назвали рыбу. Она богата омега-3 жирными кислотами, рыба помогает сохранить сетчатку здоровой и улучшить зрение. Некоторые исследования также показали, что диета с регулярными порциями рыбы может предотвратить такие состояния, как дегенерация желтого пятна или глаукома.

Кроме того, яичные желтки полны витаминов, которые поддерживают зрение на высоте. В них содержатся следующие полезные для глаз питательные вещества: витамин А, лютеин, зеаксантин и цинк. Витамин А защищает роговицу, в то время как лютеин и зеаксантин могут снизить риск развития дегенерации желтого пятна или глаукомы. Цинк помогает лучше видеть ночью или при слабом освещении.

Морковь также содержит высокий уровень витамина А и бета-каротина, которые помогут сохранить глаза здоровыми. Одним из симптомов дефицита витамина А является ночная слепота, поэтому употребление моркови может помочь избежать этого.

Миндаль полон витамина Е. Ему часто приписывают то, что он делает кожу красивой мягкой и гладкой, но он также может улучшить зрение и снизить риск развития катаракты.

Капуста богата антиоксидантами, включая лютеин и зеаксантин, которые могут помочь снизить риск развития серьезных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна.

Апельсины богаты витамином С, который выполняет множество важных функций в организме. Одной из функций витамина С является поддержание здоровых кровеносных сосудов в глазах, что необходимо для их здоровья, сообщается на портале Express.

Врач-офтальмолог высшей категории Иляна Киселева объяснила, как уберечь глаза, проводя много времени за компьютером. Она отметила, что во время длительной работы за монитором человек может не заметить того, как начинает реже моргать. Из-за этого глаза переутомляются, напрягаются и сохнут.