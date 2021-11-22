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Более 20 человек пострадали при наезде машины на рождественскую процессию в США

Юлия Курганова

В мире
Более 20 человек пострадали при наезде машины на рождественскую процессию в США
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Автомобиль въехал в рождественскую процессию в городе Уокешо (штат Висконсин) в Соединенных Штатах. Глава местного полицейского управления Дэн Томпсон сообщил в воскресенье, 21 ноября, что пострадали более 20 человек.

Инцидент произошел в 16:39 (01:39 по московскому времени). Красный внедорожник протаранил участников рождественского парада, выступление которого транслировали американские телеканалы.

Полицейским удалось задержать человека, «представляющего интерес для следствия».

Позже стало известно, что один человек погиб в результате наезда автомобиля на рождественскую процессию. СМИ отмечали, что водитель, вероятно, скрылся с места происшествия. Зрители и участники парада были эвакуированы, сообщает портал CBS 58.

На видеозаписи, которую распространяют пользователи Twitter, видно, как красный внедорожник въезжает в участников парада и уезжает с места происшествия.

Видео: Twitter

21 ноября три человека пострадали при инциденте с выстрелом из оружия в аэропорту США. Инцидент случился при сканировании багажа одного из пассажиров, сотрудники аэропорта обнаружили в нем запрещенный предмет. После того как они открыли сумку, пассажир бросился к ней и схватил огнестрельное оружие, в этот момент оно выстрелило. После этого мужчина выбежал из аэропорта.

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