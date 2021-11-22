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Виновник ДТП на Кутузовском проспекте перед гибелью пожертвовал 1,5 миллиона рублей

Юлия Курганова

Происшествия
Виновник ДТП на Кутузовском проспекте перед гибелью пожертвовал 1,5 миллиона рублей
Фото: Instagram/said.gubdenskiy

Автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов незадолго до гибели в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, которое произошло в субботу, 20 ноября, пожертвовали по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил благотворительный фонд «Инсан».

— Саид Губденский и Заур Ибрагимов незадолго до случившегося пожелали перевести в фонд деньги в качестве садака (милостыни — прим. «ВМ»). По 1 500 000 рублей каждый. В ходе беседы они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди. Это взрослые и дети с тяжелыми патологиями. Сделать они это намеревались скрытно. И деньги поступили на счет фонда в вечер пятницы, — сказано в сообщении фонда в Instagram.

В организации отметили, что благодаря этой помощи было закрыто 18 сборов на три миллиона рублей.

Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

20 ноября в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Автомобили столкнулись возле дома № 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК.

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте, пассажир автомобиля умер по дороге в больницу. Погибшим водителем оказался блогер Саид Губденский, пассажиром — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

20 ноября стало известно, что блогер Саид Губденский неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения (ПДД) и даже был лишен водительских прав.

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