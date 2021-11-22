Преподаватель из Франции покончил с собой в квартире в центре Москвы

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Преподаватель из Франции покончил с собой в квартире в центре столицы. Его тело обнаружила в ночь на понедельник, 22 ноября, жена, которая имеет гражданство Великобритании. Она также работает частным учителем.

Сообщается, что мужчина вернулся домой в плохом настроении, а его супруга отправилась на улицу. Вернувшись, она нашла тело мужа. Кроме него в квартире был ребенок.

Причины, по которым француз решил покончить с собой, устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

17 ноября балерина Большого театра опровергла сообщения о попытке самоубийства. Мариана Гомес заявила, что сообщения о ее попытке самоубийства являются ложью. Также артистка рассказала, что эти слухи распространил ее возлюбленный. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.