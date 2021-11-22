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Россияне назвали размер достойной пенсии

Полина Долганова

Общество
Россияне назвали размер достойной пенсии
Фото: Pixabay

Россияне в возрасте до 24 лет считают, что пенсия на уровне 35,8 тысячи рублей в месяц является достойной. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, жители России старше 45 лет при этом хотели быть получать 45 тысяч в месяц.

В среднем российские граждане были бы довольны выплатами в размере 43 тысяч. Уровень потребностей варьируется от субъекта РФ. В Москве, например, желаемая пенсия составляет 50 тысяч рублей, а вот жителям Ижевска и Кирова, по их словам, было бы достаточно получать 39 тысяч рублей.

При этом 24 процента от общего числа опрошенных хотят получать пенсию от государства, а 14 процентов рассчитывают на собственные накопления.

Около четырех процентов россиян хотят получать деньги от негосударственных пенсионных фондов.

— В среднем по стране 28 процентов респондентов заявили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату, — передает РБК.

С 1 января 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые были утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ. Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше. При этом человек должен написать заявление об этом и передать его в Пенсионный фонд (ПФР). Уточняется, что одним из ключевых пунктов в новых правилах станет освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, которых признали банкротами. Кроме того, пенсию умершего могут получить его наследники.

Накануне, 15 ноября, аналитики Superjob рассказали «Вечерней Москве» о самых высокооплачиваемых профессиях без высшего образования.

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