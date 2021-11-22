Мучает боль: стало известно о состоянии Марины Хлебниковой

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Пострадавшую в пожаре российскую певицу Марину Хлебникову сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает издание «Собеседник».

По информации издания, певица находится в сознании и понимает, что с ней произошло. При этом состояние звезды по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое: температура тела у Хлебниковой держится на уровне 38,5 градуса, а пищу артистка получает через зонд.

Певицу мучает боль, а ее дыхательные пути сильно обожжены.

Когда Хлебникову переведут в обычную палату, пока не сообщается, отметили в издании.

Пожар на Ратной улице

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Позже стало известно, что Хлебникова приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. У нее диагностированы ожоги 20–29 процентов тела. Сильно обгорели лицо, грудь, живот и кисти рук, сгорели волосы на голове.

20 ноября врач певицы рассказал, что ожоги угрожают ее жизни: огонь повредил лицо артистки и дыхательные пути.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».