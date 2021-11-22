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Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве формата межрегиональных фермерских ярмарок

Виктория Сикерина

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Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве формата межрегиональных фермерских ярмарок
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Число круглогодичных ярмарок в столице с 2016 года увеличилось до 53. При этом в них стали принимать участие фермеры более чем из 40 регионов России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 22 ноября.

Она отметила, что в настоящий момент ярмарки — это не только продуктовые точки, но и центры притяжения горожан и туристов.

— Развивая такой формат в дополнение к уже имеющимся, мы расширяем для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности. На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов: Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других, — заявила заммэра.

Наталья Сергунина добавила, что к концу 2021 года власти города запланировали открыть еще три площадки для торговли фермерскими продуктами.

На московских круглогодичных ярмарках представлены разнообразные фрукты, овощи, рыба, мясо, сладости и молочная продукция. Каждый день здесь продают свыше 15 тысяч килограммов товаров.

Так, например, 18 ноября в столице открылась ярмарка «Сделано в Карелии», на которой посетители смогут попробовать экологически чистые продукты из республики. Жителям и гостям города предложат радужную форель, сыры, молочные продукты, согревающие чаи, мороженое, северные ягоды, грибы и мед.

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