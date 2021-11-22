В Свердловской области привели статистику заболеваемости коронавирусом
В Свердловской области заболеваемость среди местных жителей, которые не сделали прививку от коронавируса, в 13,5 раза превышает показатели среди привитых. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
По его словам, вакцинированные граждане болеют гораздо реже. Так, например, из 100 тысяч привитых пациентов болеют около 313 человек.
— Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тысяч. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше, — сказал специалист.
Он добавил, что среди госпитализированных также насчитывается минимальное количество привитых. По словам Козловских, это свидетельствует о том, что вакцинированные граждане переносят COVID-19 гораздо легче.
При этом в регионе все еще остается процент людей, у которых после прививки не выработался иммунитет.
Согласно последним данным, в Свердловской области за время пандемии заболели 172 738 человек, передает РИА Новости.
Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что свыше 50 миллионов граждан России сделали прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом лидер государства сообщил в воскресенье, 21 ноября, в ходе встречи с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Владимир Путин также подчеркнул, что при этом в мире около 120 миллионов человек вакцинировались от COVID-19.