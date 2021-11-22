В Свердловской области привели статистику заболеваемости коронавирусом

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Свердловской области заболеваемость среди местных жителей, которые не сделали прививку от коронавируса, в 13,5 раза превышает показатели среди привитых. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

По его словам, вакцинированные граждане болеют гораздо реже. Так, например, из 100 тысяч привитых пациентов болеют около 313 человек.

— Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тысяч. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше, — сказал специалист.

Он добавил, что среди госпитализированных также насчитывается минимальное количество привитых. По словам Козловских, это свидетельствует о том, что вакцинированные граждане переносят COVID-19 гораздо легче.

При этом в регионе все еще остается процент людей, у которых после прививки не выработался иммунитет.

Согласно последним данным, в Свердловской области за время пандемии заболели 172 738 человек, передает РИА Новости.

1/2 2/2

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что свыше 50 миллионов граждан России сделали прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом лидер государства сообщил в воскресенье, 21 ноября, в ходе встречи с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Владимир Путин также подчеркнул, что при этом в мире около 120 миллионов человек вакцинировались от COVID-19.