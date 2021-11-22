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Проект многофункциональной застройки в Печатниках одобрили в столице

Евгений Белоусов

Город
Проект многофункциональной застройки в Печатниках одобрили в столице
Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

Проект многофункциональной застройки с социальными объектами в Печатниках одобрили в Москве. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По заявлению ведомства, площадь проекта планировки территории (ППТ) составляет 43,7 гектара и занимает часть производственной зоны № 26 «Южный порт».

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сообщила, что проект включает в себя комплексную общественно-жилую застройку с объектами социальной инфраструктуры. Общая площадь застройки будет составлять один миллион 50 тысяч квадратных метров.

— Социальная инфраструктура проекта предусматривает строительство двух школ в общей сложности на 1325 мест, двух детских садов по 275 мест каждый, блока начальных классов с детским садом на 325 мест и поликлиники на 320 посещений в смену, — передает слова Пятовой агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что проект сможет обеспечить город десятью тысячами рабочих мест.

До этого стало известно об отмене возведения электросетевого сооружения в районе Гольяново. Решение о прекращении реализации инвестиционного проекта было принято градостроительно-земельной комиссией Москвы, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 19 ноября.

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