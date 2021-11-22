Ремейк экспозиции 30-летней давности откроется в галерее «На Каширке»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Миллионщикова, 35к5 Карта всех событий

Галерея «На Каширке» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет экспозицию «выцТАФка_21. новогодний ремейк». 30 лет назад архитекторы, художники, дизайнеры Мастерской Театра Архитектурной Формы организовали в галерее выставку «Да здравствует!». Нынешнее творческое наполнение пространства — ремейк той экспозиции.

Выставка тридцатилетней давности на фоне разрушительных 90-х получилась жизнеутверждающей, веселой, дерзкой, новогодней. Она была пронизана ощущением праздника и показывала объекты, сделанные из бывших вещей, обломков, отходов металла, дерева, стекла, пластика, бетона, ткани в духе «дизайна для выживания».

В новом выставочном проекте можно увидеть объекты, созданные на основе этих качеств. На примере творчества выставка покажет, как из простых учебных упражнений возникает универсальный инструмент для создания разножанровых художественных, дизайнерских и архитектурных произведений. В экспозиции представлены графика, живопись, фото, проекты, арт-объекты, инсталляции, видео.

Выставка открыта с 18 декабря по 16 января 2022 года, сообщается на сайте галереи.

До 5 декабря в галерее «ГРАУНД Солянка» работает выставка экспериментальной анимации «Постанимация. Дезориентирующий эффект». Гости увидят работы российских авторов последних нескольких лет, часть из которых создана специально для этой экспозиции. В некоторых случаях это фильмы, в других — инсталляции с использованием анимации. Их создатели — действующие художники, которые используют анимацию как инструмент для решения своих задач. Они исследуют возможности анимации, экспериментируют, избегая проторенных путей‎.