В России выявили 35 681 случай коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 35 681 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что у 6,5 процента заболевших не было клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать столица. За последний день в Москве выявили 2786 случаев заболевания.

За прошедшие 24 часа в РФ зафиксировали 1241 летальный исход из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за сутки в стране полностью вылечились 28 713 пациентов, подытожили в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что свыше 50 миллионов граждан России сделали прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом лидер государства сообщил в воскресенье, 21 ноября, в ходе встречи с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Владимир Путин также подчеркнул, что при этом в мире около 120 миллионов человек вакцинировались от COVID-19.