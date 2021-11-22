Московские медики вылечили от коронавируса 5539 пациентов за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 5539 пациентов за последние 24 часа. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью выздоровели 1 734 540 человек.

За последние сутки в Москве выявили 2786 случаев заболевания. Были госпитализированы 848 москвичей, 94 пациента скончались. По состоянию на 22 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 659 человек, подытожили в оперштабе.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в России выявили 35 681 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

У жителей столицы не ослабевает интерес к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что сам поставил повторную вакцину в июне этого года. Он рассказал, что ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт» и процедура прошла хорошо.

В настоящее время столица занимает первую строчку в России среди регионов с самым быстрым снижением заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.