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Трихолог назвала главные причины выпадения волос у мужчин и женщин

Виктория Сикерина

Общество
Трихолог назвала главные причины выпадения волос у мужчин и женщин
Фото: Pexels

Исследования показали, что мужчины чаще всего лысеют из-за наследственных факторов, а женщины — из-за вредных процедур для волос. Однако специалисты выделили несколько основных причин, которые влияют на выпадение густой шевелюры.

Мужчины сталкиваются с такой проблемой из-за проявления половых признаков. Гормон дигидротестостерон оказывает негативное влияние на волосяные луковицы.

— Он умеет перепрограммировать биологические часы волоса, он укорачивает фазу роста. Волос становится выше кожи, стало быть, он становится тоньше, короче и светлее, — отметила трихолог и кандидат медицинских наук Ирина Мошкалова.

По ее словам, мужское облысение в большинстве случаев объясняется генетикой. Для предопределения недуга достаточно узнать, было ли такое у дедушки или отца.

Однако женщинам такая проблема не грозит из-за генетической предрасположенности. Мошкалова посоветовала девушкам меньше использовать нагревающие приборы для волос, так как сильный жар разрушает их структуру, пишет Пятый канал.

Ранее нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала о факторах, способствующих выпадению волос, и предложила способы борьбы с этим неприятным процессом.

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