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Нутрициолог объяснила, как эффективно бороться с выпадением волос

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Нутрициолог объяснила, как эффективно бороться с выпадением волос
Фото: Pexels

Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала о факторах, способствующих выпадению волос, и предложила способы борьбы с этим неприятным процессом.

Самой распространенной причиной возникновения подобной напасти специалист назвала железодефицитную анемию, которая может развиваться на фоне хронических заболеваний (особенно аутоиммунных и эндокринных), при проблемах с желудочно-кишечным трактом или несбалансированном питании (группа риска — вегетарианцы). Избыток потребления железа часто возникает на фоне воспалительных процессов, подчеркнула специалист.

— При выпадении волос в первую очередь необходимо проверить состояние витаминов В12 и В9, ферритина, гемоглобина, трансферина, сывороточного железа, общего белка. Зачастую внимание обращается лишь на один из этих показателей — гемоглобин, который не раскроет всей картины дефицитов и не укажет на степень железодефицитной анемии, — пояснила нутрициолог.

Она отметила, что также нужно обратить внимание и на состояние цинка, так как он необходим для нормальной работы сальных желез, укрепления волосяного фолликула, и витамина D, он стимулирует волосяные фолликулы.

Эксперт добавила, что для предотвращения или восполнения дефицитов, на фоне которых возникает потеря волос, необходимо выполнять несколько условий: соблюдать режим сна и бодрствования, пить достаточное количество чистой воды (расчет: 30 миллилитров на 1 килограмм веса); включать в рацион много клетчатки (зелень, овощи, листовые), продукты с гемовым железом (содержится исключительно в животном белке), продукты с Омега-3, цинком, йодом, селеном, витаминами группы В (рыба, морепродукты, орехи, семена, крупы, бобовые), сообщает РИА Новости.

Трихолог назвала два витамина против выпадения волос, которые можно пить всем. Самостоятельный прием двух витаминов поможет предотвратить выпадение волос и поспособствует их росту. А вот принимать комплексные добавки без консультации врача опасно для здоровья, рассказала врач дерматолог-трихолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц.

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