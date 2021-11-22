Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лжекоммунальщик похитил у пенсионерки 20 тысяч рублей в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Лжекоммунальщик похитил у пенсионерки 20 тысяч рублей в центре Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

В столице злоумышленник проник в квартиру пенсионерки под видом сотрудника коммунальных служб и похитил у нее деньги. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЦАО.

Инцидент произошел в квартире 75-летней москвички на Лесной улице. К пенсионерке пришел мужчина, который представился коммунальщиком. Он заявил, что в ее помещении необходимо проверить систему вентиляции. Женщина пустила его и оставила одного на кухне на пару минут. Именно там в жестяной банке пенсионерка хранила свои сбережения.

После ухода лжекоммунальщика пожилая жительница столицы обнаружила, что деньги пропали, и обратилась в полицию. Спустя некоторое время подозреваемого в краже задержали.

— Им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление приезжий мужчина. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что 84-летний москвич подал заявление о пропаже денег в отдел полиции по району Некрасовка. Пожилой мужчина предположил, что мог оставить бумажник на кассе в магазине на Шоссейной улице. Однако его там не оказалось. Позже по подозрению в краже был задержан безработный 75-летний местный житель.

Читайте также:
Преступления Деньги Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте