Лжекоммунальщик похитил у пенсионерки 20 тысяч рублей в центре Москвы

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Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

В столице злоумышленник проник в квартиру пенсионерки под видом сотрудника коммунальных служб и похитил у нее деньги. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЦАО.

Инцидент произошел в квартире 75-летней москвички на Лесной улице. К пенсионерке пришел мужчина, который представился коммунальщиком. Он заявил, что в ее помещении необходимо проверить систему вентиляции. Женщина пустила его и оставила одного на кухне на пару минут. Именно там в жестяной банке пенсионерка хранила свои сбережения.

После ухода лжекоммунальщика пожилая жительница столицы обнаружила, что деньги пропали, и обратилась в полицию. Спустя некоторое время подозреваемого в краже задержали.

— Им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление приезжий мужчина. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что 84-летний москвич подал заявление о пропаже денег в отдел полиции по району Некрасовка. Пожилой мужчина предположил, что мог оставить бумажник на кассе в магазине на Шоссейной улице. Однако его там не оказалось. Позже по подозрению в краже был задержан безработный 75-летний местный житель.