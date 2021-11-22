Москвичей предупредили о резких перепадах атмосферного давления грядущей ночью

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Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в столице и области в ночь с 22 на 23 ноября. Об этом сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Надежда Алешина.

Синоптик отметила, что к вечеру понедельника показатель давления увеличится на семь единиц, что несколько выше климатической нормы в ноябре.

— За сутки перепад давления в Москве и по Подмосковью составит около 15 единиц, рост давления сопровождается усилением северо-западного ветра в порывах до 12-15 метров в секунду, — уточнила эксперт.

Алешина добавила, что из-за скачков атмосферного давления метеозависимые люди будут испытывать в ближайшие часы ухудшение состояния здоровья. В особенности таким недугам подвержены граждане с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, а также с психическими расстройствами, говорится в сообщении.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в ближайшие дни в Москве будут стоять морозы — по ночам ожидается до минус 5–7 градусов. Но в конце недели можно ожидать потепления.