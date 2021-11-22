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Андрей Бочкарев рассказал, где могут построить комплекс для проведения «Экспо–2030»

Евгений Белоусов

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Андрей Бочкарев рассказал, где могут построить комплекс для проведения «Экспо–2030»
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

В поселении Внуковское в Новой Москве может появиться крупный выставочный кластер. Об этом в понедельник 22 ноября сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Для потенциального строительства выставочного кластера, в котором можно было бы провести «Экспо–2030», рассматриваются земельные участки по Киевскому шоссе напротив аэропорта «Внуково», — отметил Бочкарев.

Заместитель мэра также напомнил о появлении в 2023 года в аэропорту «Внуково» собственной станции метро, что значительно улучшит транспортную доступность для участников и гостей «Экспо–2030».

Кроме того, проект планировки территории с потенциалом как раз для выставочного кластера был подготовлен еще в 2013–2014 годах, заявил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, площадь экспоцентра может составить от 300 до 800 тысяч квадратных метров.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, что если Россия победит в конкурсе претендентов, Москва примет Всемирную универсальную выставку «Экспо». Отмечается, что Россия участвует в «Экспо» с 1851 года, но еще никогда не принимала у себя выставку. В том числе поэтому Москва — самый очевидный претендент в конкурсе.

За право на проведение «Экспо» в 2030 году, помимо столицы, борются еще четыре города: Пусан (Южная Корея), Одесса (Украина), Рим (Италия) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

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