Развивается заражение: появились новые подробности о состоянии Марины Хлебниковой

Фото: Официальный сайт Марины Хлебниковой

В настоящий момент российская певица Марина Хлебникова отключена от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако она, несмотря на более ранние сообщения в СМИ, все еще находится в состоянии медикаментозного сна. Также на месте многочисленных ожогов начало развиваться заражение. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 22 ноября.

По его словам, на фоне ухудшения состояния у Хлебниковой поднялась температура почти до 39 градусов. С помощью зонда артистке дают пищу и вводят антибактериальные лекарственные препараты.

Каждый день певице необходимо получать плазму, из-за чего ее близкие и друзья обратились ко всем неравнодушным и попросили сдать кровь, пишет издание Starhit.

Пожар на Ратной улице

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Позже стало известно, что Хлебникова приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. У нее диагностированы ожоги 20–29 процентов тела. Сильно обгорели лицо, грудь, живот и кисти рук, сгорели волосы на голове.

20 ноября врач певицы рассказал, что ожоги угрожают ее жизни: огонь повредил лицо артистки и дыхательные пути.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».