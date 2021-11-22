Песков рассказал о состоянии здоровья Путина после ревакцинации

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин чувствует себя нормально после ревакцинации от COVID-19. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Нормально. Только что проводил встречу, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также уточнил, что принять участие в апробации назальной вакцины от коронавируса Путин сможет только после разрешения врачей, передает РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин пожелал стать добровольцем в эксперименте по применению российской назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в воскресенье, 21 ноября, в ходе беседы с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

В этот же день стало известно, что глава государства ревакцинировался от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Лайт». Он подчеркнул, что после повторной инъекции чувствует себя хорошо. По его словам, обсуждение вопроса вакцинации и ревакцинации на государственном уровне показывает гражданам страны необходимость первичной или повторной прививки.