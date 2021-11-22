Названы российские регионы — лидеры по уровню зарплат

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Магаданская область, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами в России по количеству высокооплачиваемых сотрудников за 2021 год. Об этом стало известно в понедельник, 22 ноября.

Исследователи отметили, что минимум каждый десятый специалист в 13 субъектах страны зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц.

Примечательно, что по уровню заработной платы Магаданская область обогнала даже Москву.

Рейтинг регионов с самыми низкими зарплатами возглавили Дагестан и Чеченская Республика, пишет РИА Новости.

21 ноября утвержден указ президента России Владимира Путина, по которому величина прожиточного минимума на территории государства в 2022 году составит 12 645 рублей.

Так, для работающих граждан прожиточный минимум определили в 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля.

При этом Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в стране в 2022 году. По словам лидера государства, МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц.