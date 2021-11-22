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Назван овощ, способный справиться с гипертонией

Виктория Сикерина

Общество
Назван овощ, способный справиться с гипертонией
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Огурцы способны улучшить состояние здоровья тех людей, которые страдают от проблем с артериальным давлением, в особенности от гипертонии. Питание играет важную роль в лечении недуга.

Однако диету необходимо правильно подобрать и сбалансировать, а также включить в ежедневный рацион огурцы. Такой овощ контролирует водный баланс, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и регулирует уровень калия, магния и клетчатки в организме.

Из огурцов можно приготовить салаты, смузи, закуски и добавлять их в различные блюда. Например, напиток из огурца, моркови, помидора, петрушки и воды богат калием и другими полезными элементами, пишет издание Semana.

До этого диетологи из Соединенных Штатов рассказали, как увеличить пользу завтрака для здоровья и иммунитета человека. По их мнению, первый прием пищи должен сопровождаться фруктами, овощами, белковыми блюдами, клетчаткой и водой.

Также врач-диетолог Александра Разаренова объяснила, что каждый человек может что-то забыть, это вполне естественно. Но если это происходит на постоянной основе, то стоит обратиться к специалисту. Вместе с этим стоит начать употреблять продукты, которые способны улучшить память.

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