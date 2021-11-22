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Портрет типичного пассажира составили в МЦД

Евгений Белоусов

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Портрет типичного пассажира составили в МЦД
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Более половины пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) совершают поездки в пределах столицы. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов.

По его словам, 53 процента пассажиров МЦД совершают поездки в пределах столицы, а остальные направляются в область. Акимов называет это огромным показателем. Так как до запуска МЦД горожане предпочитали для поездок внутри города метро, иногда — наземный транспорт и совсем редко — электрички.

Кроме того, проанализировав длительность поездок по диаметрам, в МЦД пришли к выводу, что коротких поездок внутри Москвы стало больше на 86 процентов относительно периода до запуска МЦД.

— Еще один важный фактор, создающий портрет нашего типичного пассажира, — это возраст. Видим, что пассажиры МЦД «помолодели» со дня запуска, среди опрошенных пассажиров МЦД большинство (28 процентов) — молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, еще 22 процента — пассажиры до 39 лет, — передает слова Акимова Москва 24.

Акимов считает, что молодое поколение постепенно адаптируется к новым видам транспорта.

Портрет типичного пассажира составили в МЦД

До этого заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил, что на поездах МЦД в Москву ежедневно приезжают на работу 249 тысяч жителей Московской области. Он отметил, что поездки для жителей Подмосковья стали дешевле после запуска МЦД.

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