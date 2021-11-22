Названо число жителей Подмосковья, которые ежедневно пользуются МЦД

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

На поездах МЦД в Москву ежедневно приезжают на работу 249 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что поездки для жителей Подмосковья стали дешевле после запуска МЦД. На сегодняшний день максимальная стоимость поездки по МЦД, учитывая бесплатную пересадку на метро, составляет 50 рублей. Разовая поездка по пригородному железнодорожному тарифу в одну сторону может достигать 234 рублей, передает РИАМО.

— С запуском МЦД границы современного, комфортного и доступного транспорта стали шире, вышли за пределы Москвы. Наземное метро сегодня решает проблему транспортной оторванности подмосковных городов, повышая перспективы их развития, — сказал Максим Ликсутов.

По его словам, МЦД стали связующим звеном между Москвой и Подмосковьем, которые постепенно стирают границы между ними, создавая единую московскую агломерацию.

21 ноября сообщалось, что число поездок по столице выросло на 86 процентов после запуска Московских центральных диаметров.