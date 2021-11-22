Синоптики назвали самые холодные дни в Москве на текущей неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Температура воздуха на этой неделе все чаще будет опускаться ниже нуля, при этом в Москве сохранится ветреная погода.

Самыми холодными днями на этой неделе станут вторник и среда. В ночь на 23 ноября похолодает до минус семи градусов, днем будет минус два — минус четыре градуса. Существенных осадков не ожидается.

В ночь на 24 ноября снова похолодает до семи градусов мороза, но в дневные часы станет немного теплее — до минус одного. С этого дня и до конца недели местами синоптики прогнозируют небольшие осадки.

В четверг, 25 ноября, ночью температура не изменится — минус один градус. Днем слегка потеплеет. Ожидается от одного до трех градусов. В пятницу ночью, 26 ноября, ожидается до четырех градусов ниже нуля, днем будет от минус двух до плюс трех градусов.

Такая же погода сохранится в ночь на субботу, 27 ноября. Днем температура составит минус четыре — плюс один градус, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, ведущий специалист «Метеоновостей» Надежда Алешина предупредила, что в Москве и области ожидаются резкие перепады атмосферного давления в ночь с 22 на 23 ноября. Синоптик отметила, что к вечеру понедельника показатель давления увеличится на семь единиц, что несколько выше климатической нормы в ноябре.