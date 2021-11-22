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Главврач сахалинской больницы фальсифицировал данные о вакцинации от COVID-19

Илья Ашуров

Происшествия
Главврач сахалинской больницы фальсифицировал данные о вакцинации от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Южно-Сахалинске задержан главный врач местной больницы, который подозревается в фальсификации данных о вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, главврач давал указания сотрудникам больницы вносить в систему фиктивные данные о вакцинации пациентов, которые на самом деле не получали инъекции и даже не посещали медучреждение. Примечательно, что неиспользованная вакцина уничтожалась.

Главврач сахалинской больницы фальсифицировал данные о вакцинации от COVID-19 Фото: Пресс-служба МВД

— Полицейские предполагают, что подозреваемый причастен более чем к пятидесяти фактам противоправной деятельности. Изъяты медицинские карты пациентов, служебная документация, неиспользованные ампулы, а также емкости, в которые сливалась вакцина, — заключила Волк.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

До этого сообщалось, что суд в Москве вынес приговор по уголовному делу о сбыте поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. 34-летнему жителю столицы Геннадию Моисееву предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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