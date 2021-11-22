Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Мир уникальных геймеров» проведет два мероприятия в Москве

Евгений Белоусов

Спорт
«Мир уникальных геймеров» проведет два мероприятия в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, 5-й Донской проезд, 15с7 Карта всех событий

Движение «Мир уникальных геймеров» проведет в Москве два мероприятия, приуроченных ко Всемирному дню инвалидов.

3 декабря с 11:00 до 16:00 пройдет Международный турнир по интерактивному футболу Россия — Катар для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями по здоровью. Мероприятие будет проходить по адресу 5-й Донской проезд, дом 15, строение 7.

5 декабря с 11:00 до 16:00 в Yota Arena состоится Всероссийский инклюзивный чемпионат — 2021 по киберспорту и кибербезопасности для детей, подростков и молодежи с НЕограниченными возможностями.

До этого президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что нужно начинающим игрокам. Он заявил, что начинающим киберспортсменам понадобится игровой компьютер с характеристиками чуть выше среднего, а также план тренировок и соблюдение строгого режима дня. Он пояснил, что спортсменам более высокого класса потребуется топовый PC или смартфон для мобильных игр.

Ранее Дмитрий Смит рассказал, сколько зарабатывают топовые киберспортсмены.

Читайте также:
турнир киберспорт Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте