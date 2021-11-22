«Мир уникальных геймеров» проведет два мероприятия в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, 5-й Донской проезд, 15с7 Карта всех событий

Движение «Мир уникальных геймеров» проведет в Москве два мероприятия, приуроченных ко Всемирному дню инвалидов.

3 декабря с 11:00 до 16:00 пройдет Международный турнир по интерактивному футболу Россия — Катар для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями по здоровью. Мероприятие будет проходить по адресу 5-й Донской проезд, дом 15, строение 7.

5 декабря с 11:00 до 16:00 в Yota Arena состоится Всероссийский инклюзивный чемпионат — 2021 по киберспорту и кибербезопасности для детей, подростков и молодежи с НЕограниченными возможностями.

До этого президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что нужно начинающим игрокам. Он заявил, что начинающим киберспортсменам понадобится игровой компьютер с характеристиками чуть выше среднего, а также план тренировок и соблюдение строгого режима дня. Он пояснил, что спортсменам более высокого класса потребуется топовый PC или смартфон для мобильных игр.

Ранее Дмитрий Смит рассказал, сколько зарабатывают топовые киберспортсмены.