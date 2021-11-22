Ювелирные украшения более чем на три миллиона рублей украли из квартиры на юге Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Загорьевская улица Карта всех событий

На юге столицы неизвестный проник в квартиру и похитил из нее ювелирные украшения на крупную сумму денег. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился москвич, проживающий на Загорьевской улице. Он рассказал, что отсутствовал дома около двух дней. Вернувшись утром 21 ноября, он обнаружил, что дверь в квартиру взломана, а из шкафа, где он хранил ценные вещи, пропали 250 тысяч рублей и ювелирные украшения.

По словам потерпевшего, материальный ущерб превысил три миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось о краже в квартире 75-летней москвички на Лесной улице. К пенсионерке пришел мужчина, который представился коммунальщиком. Он заявил, что в ее помещении необходимо проверить систему вентиляции. Женщина пустила его и оставила одного на кухне на пару минут. Именно там в жестяной банке пенсионерка хранила свои сбережения.

После ухода лжекоммунальщика пожилая жительница столицы обнаружила, что деньги пропали, и обратилась в полицию. Спустя некоторое время подозреваемого в краже задержали.