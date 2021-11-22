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Ювелирные украшения более чем на три миллиона рублей украли из квартиры на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Ювелирные украшения более чем на три миллиона рублей украли из квартиры на юге Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Загорьевская улица Карта всех событий

На юге столицы неизвестный проник в квартиру и похитил из нее ювелирные украшения на крупную сумму денег. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился москвич, проживающий на Загорьевской улице. Он рассказал, что отсутствовал дома около двух дней. Вернувшись утром 21 ноября, он обнаружил, что дверь в квартиру взломана, а из шкафа, где он хранил ценные вещи, пропали 250 тысяч рублей и ювелирные украшения.

По словам потерпевшего, материальный ущерб превысил три миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось о краже в квартире 75-летней москвички на Лесной улице. К пенсионерке пришел мужчина, который представился коммунальщиком. Он заявил, что в ее помещении необходимо проверить систему вентиляции. Женщина пустила его и оставила одного на кухне на пару минут. Именно там в жестяной банке пенсионерка хранила свои сбережения.

После ухода лжекоммунальщика пожилая жительница столицы обнаружила, что деньги пропали, и обратилась в полицию. Спустя некоторое время подозреваемого в краже задержали.

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