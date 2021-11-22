Вирусолог рассказал, как будет действовать вакцина-спрей от коронавируса

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Доктор медицинских наук, профессор Равиль Хамитов объяснил, как будет выглядеть и действовать вакцина от COVID-19 в форме назального спрея.

В ротовую и носовую полости ежедневно попадают миллионы вирусов и бактерий. Большинство из них, встретив там иммунный ответ, погибают, и только единицы могут пройти дальше. По словам врача, около 80 процентов иммунной ткани находятся именно в слизистой, поэтому наиболее быстрый путь защиты от коронавируса — это спрей.

— Глобально человечество хочет, чтобы все вакцины были в виде капель. Фактически у нас таких сейчас две: от полиомиелита и вакцина от кори. Сейчас есть вакцина-спрей от коронавируса. Она прошла все доклинические испытания, и уже поданы документы, чтобы получить разрешение на клинические испытания этой вакцины, — рассказал врач в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Вакцина находится в шприце со специальным наконечником и стоппером, который поможет распределить препарат на две части, чтобы хватило в обе ноздри. Иммунитет от такой назальной вакцины формируется в течение недели после последнего введения, тогда как после стандартной формы в виде укола — через месяц. Схема приема назальной вакцины будет стандартной: двукратное введение препарата с промежутком в 21 день.

— Я надеюсь, что до конца года мы получим разрешение, и с самых первых месяцев 2022 года мы проведем клинические исследования, чтобы доказать ее эффективность. Это позволит нам изменить эпидситуацию. Вакцина отличается тем, что почти не имеет побочных эффектов, — сказал врач.

Также он отметил, что такой способ будет более подходящим для ревакцинации и для переболевших коронавирусом.

Напомним, что в Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет.