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В Кремле прокомментировали ситуацию с введением в Татарстане QR-кодов в транспорте

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с введением в Татарстане QR-кодов в транспорте
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что проблемы, которые связаны с введением в Татарстане обязательных QR-кодов о вакцинации, будут устранены в самые короткие сроки. Об этом он заявил в понедельник, 22 ноября.

— Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первом этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется, — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что ограничения вводятся в России с целью обеспечения безопасности для всех граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает RT.

Свыше 500 человек высадили из общественного транспорта в Казани из-за отсутствия у них QR-кодов о вакцинации. Это произошло утром в понедельник, 22 ноября. Кроме того, в городе также задержали трамвай, пассажир которого не хотел показывать QR-код и покидать транспорт. Нарушитель порядка вызвал полицию и пытался пожаловаться на незаконные действия кондуктора. В казанском метро многие пассажиры продолжают прятаться от контролеров из-за необходимости показывать QR-код.

В городском, пригородном и межмуниципальном транспорте Татарстана с 20 ноября требуют QR-коды о вакцинации против коронавируса. Их проверку проводят перевозчики.

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