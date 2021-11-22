Более 500 пассажиров высадили из транспорта за отсутствие QR-кодов в Казани

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Свыше 500 человек высадили из общественного транспорта в Казани за отсутствие у них QR-кодов о вакцинации. Это произошло утром в понедельник, 22 ноября.

Кроме того, в городе также задержали трамвай, пассажир которого не хотел показывать QR-код и покидать транспорт. Нарушитель порядка вызвал полицию и пытался пожаловаться на незаконные действия кондуктора.

В казанском метро многие пассажиры продолжают прятаться от контролеров из-за необходимости показывать QR-код, пишет ТАСС.

В городском, пригородном и межмуниципальном транспорте Татарстана с 20 ноября требуют QR-коды о вакцинации против коронавируса. Их проверку проводят перевозчики.

До этого оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах.

При этом в четверг, 11 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне в России дополнительных ограничений по поводу коронавируса не планируется. Регионы могут сами вводить меры, если присутствует необходимость. Представитель Кремля отметил, что тема введения QR-кодов на транспорте на совещании у президента РФ Владимира Путина не обсуждалась.