День памяти Матроны Московской: что можно и чего нельзя делать верующим в этот день

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России 22 ноября православные христиане чтят память Матроны Московской. Именно в этот день святая появилась на свет в 1881 году. «Вечерняя Москва» узнала у священника, что можно и чего нельзя делать верующим в этот день.

История праздника

Блаженная Матрона родилась в крестьянской семье. Она от рождения была незрячей. Согласно житию святой, от нее хотели отказаться родители, оставив дочь в приюте, однако позже передумали.

А причиной стало видение матери Матроны. Ей приснилась белая птица, которая села ей на грудь. Оказалось, что она слепая. Родительница святой восприняла этот сон как пророчество и оставила дочь.

Спустя восемь лет у ребенка открылся божественный дар. Матрона начала предсказывать будущее и исцелять людей. К девушке съезжались люди со всех уголков России, чтобы оправиться от тяжелых недугов. Матрона была очень верующей и старалась всех, кто встречался ей, направить на пусть истинный.

В 17 лет у девушки отнялись ноги, а в 70 лет Матрона ушла из жизни. Спустя полвека ее канонизировала церковь. Блаженная похоронена на Даниловском кладбище. И по сей день верующие христиане приходят к ней на могилу за советом и исцелением.

Что можно делать

По словам священника Русской православной церкви, клирика Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николая Савченко, Матрона Московская — почитаемая святая, которая при жизни часто болела, поэтому прежде всего православные должны усиленно молиться за здравие всех тех, кто нуждается в помощи:

— Нужно сегодня молиться о своих родных, близких и знакомых, которые болеют и очень нуждаются в нашей поддержке — физической и духовной. Позаботьтесь о тех, кто ограничен в своих возможностях, окажите им даже самую малую и пассивную помощь.

Также, по словам священника, в день памяти Матроны Московской нужно просить прощения у родных и забыть все старые обиды.

Еще было принято в этот праздник давать подаяние нищим — делиться с ними одеждой и едой. Также следует посетить церковь и помолиться перед образом святой, а при возможности — преклониться перед ее мощами.

Чего нельзя

Не рекомендуется в этот день ссориться и враждовать с кем-либо. Стоит, по словам отца Николая, воздержаться от греховных помыслов и подумать о своей душе:

— А вот трудиться и заниматься бытовыми проблемами церковь не запрещает.

Всякий труд, по словам святого отца, облагораживает человека, не является для него вредным. Собеседник «ВМ» призвал христиан доблестно выполнять свои трудовые и бытовые обязанности, если, конечно, эта деятельность не сопряжена с грехом.