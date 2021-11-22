Андрей Бочкарев оценил готовность участка салатовой линии

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Строящийся участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена готов на 25 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 22 ноября.

— Продолжается строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями: «Яхромской», «Лианозово» и «Физтеха». Все они теперь связаны друг с другом тоннелями. Его общая строительная готовность составляет 25 процентов, — отметил заммэра.

Генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов добавил, что в настоящий момент специалисты одновременно ведут все виды работ на будущих станциях салатовой ветки подземки.

— Так, на «Яхромской» почти завершены устройство креплений котлована и разработка грунта, продолжаются монолитные работы по сооружению платформенной части и первого вестибюля станционного комплекса, — сказал он.

По словам Кравцова, на «Лианозово» рабочие завершили установку ограждающих конструкций и закончили земляные работы. Сейчас они занимаются гидроизоляцией и возведением несущих конструкций.

На остановочном пункте «Физтех» продолжается вынос инженерных коммуникаций и разработка грунта.

22 ноября завершилась проходка трех перегонных тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что сразу три щита заканчивают проходку на участке. После начнется обустройство котлованов и строительство станций.