Синоптик рассказал о погодных колебаниях в столичном регионе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Погода в Москве и Подмосковье на этой неделе будет изменчивой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, в начале и середине недели будет морозно, а к выходным ожидается оттепель.

— В понедельник начнется понижение температуры, в ночь на вторник будет до минус пяти — минус семи градусов. Завтра прохладная погода сохранится: в дневные часы столбики термометра опустятся до минус одного, а в ночь на среду — снова похолодание до минус семи, — рассказал он в комментарии «Радио 1».

В середине недели, по прогнозу синоптика, ожидается потепление. Температура в среду и четверг будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. В среду возможен небольшой снег.

Облачная погода с температурой около 0 градусов и в дневные, и в ночные часы продержится до субботы. Затем начнется оттепель.

В субботу и воскресенье температура еще повысится, и это потепление будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега.

До этого москвичей предупредили о резких перепадах атмосферного давления грядущей ночью.