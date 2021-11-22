Один человек погиб при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Фото: МЧС

Взрыв газа произошел в частном доме в Махачкале, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в понедельник, 22 ноября.

— Поступил сигнал, что напротив банкетного зала «Марракеш» в частном доме произошел взрыв газа. По предварительной информации, есть пострадавшие, — рассказал собеседник агентства.

Специалисты доставили в больницы троих пострадавших, включая двоих детей. Женщина попала в реанимацию с ожогами тела на площади 90 процентов.

Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, уточнили в Республиканской клинической больнице Махачкалы. Психологи МЧС работают с родственниками пострадавших, отмечает ТАСС.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла.

Спасатели также эвакуировали 93 жильца. Следственный комитет возбудил уголовное дело.