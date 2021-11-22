Более 60 новогодних ярмарок будет организовано в Подмосковье

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Московской области будет организована 61 новогодняя ярмарка, центральными площадками станут Красногорск, Истра, Коломна, Королев.

В рамках ярмарок будут организованы елочные базары, фудкорты. Местные жители смогут приобрести изделия народных художественных промыслов, принять участие в различных развлекательных мероприятиях. Торговые места будут брендированы в рамках программы «Зима в Подмосковье», передает РИАМО.

В регионе также установлен стандарт новогоднего оформления округа.

В рамках стандарта должны быть организованы новогоднее оформление, елка, теплая точка, лыжня, катки, новогодняя ярмарка. На выходных жителей и гостей округа будет встречать Дед Мороз, на площадках для прогулок будет играть новогодний плейлист. Для детей должна быть организована программа выходного дня с различными развлекательными мероприятиями.

До этого стало известно, что детская Кремлевская елка не будет проводиться офлайн в 2021 году. Будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале «Карусель».