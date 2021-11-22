Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генетики нашли предков иберийцев ранней бронзы в Центральной Европе

Дарья Чентаева

Общество
Генетики нашли предков иберийцев ранней бронзы в Центральной Европе
Фото: Инстаграм @ astrakhan_archaeology

Генетики нашли предков иберийцев раннего бронзового века в Центральной Европе. Статья по итогам раскопок опубликована в научном журнале Science Advances.

Ученый Вольфганг Хаак из университета человеческой истории Общества Макса Планка совместно с экспертами из Австрии, Германии, Испании и США исследовал генетическую историю населения Южной Иберии медного и бронзового века. В ходе исследования генетики зафиксировали два случая анеуплоидии — у одного человека наблюдался синдром Клайнфельтера (XXY-хромосомы), а у другого — XYY-синдром.

По мнению исследователей, жители Южной Иберии медного века происходили от местного неолитического населения. Генетики предполагают, что в формировании этого населения участвовали не только мигрировавшие во времена неолита анатолийские земледельцы, но и жители Леванта или Ирана, передает издание.

12 ноября сообщалось, что во время археологических раскопок на Сретенке в Москве специалисты обнаружили металлическую накладку со Всемирной выставки в Париже, которая проходила в 1878 году. Она состоит из сплавов цветных металлов и имеет размер десять на пять сантиметров, а на ее поверхности изображен дворец Трокадеро, который построили специально для проведения выставки.

Читайте также:
Европа поиск данных о предках генетик
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте