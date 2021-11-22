Генетики нашли предков иберийцев ранней бронзы в Центральной Европе

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Генетики нашли предков иберийцев раннего бронзового века в Центральной Европе. Статья по итогам раскопок опубликована в научном журнале Science Advances.

Ученый Вольфганг Хаак из университета человеческой истории Общества Макса Планка совместно с экспертами из Австрии, Германии, Испании и США исследовал генетическую историю населения Южной Иберии медного и бронзового века. В ходе исследования генетики зафиксировали два случая анеуплоидии — у одного человека наблюдался синдром Клайнфельтера (XXY-хромосомы), а у другого — XYY-синдром.

По мнению исследователей, жители Южной Иберии медного века происходили от местного неолитического населения. Генетики предполагают, что в формировании этого населения участвовали не только мигрировавшие во времена неолита анатолийские земледельцы, но и жители Леванта или Ирана, передает издание.

12 ноября сообщалось, что во время археологических раскопок на Сретенке в Москве специалисты обнаружили металлическую накладку со Всемирной выставки в Париже, которая проходила в 1878 году. Она состоит из сплавов цветных металлов и имеет размер десять на пять сантиметров, а на ее поверхности изображен дворец Трокадеро, который построили специально для проведения выставки.