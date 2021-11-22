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Лукашенко оценил вероятность появления единого главы Союзного государства

Иван Юминов

Политика
Лукашенко оценил вероятность появления единого главы Союзного государства
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о должности президента Союзного государства.

— А вопрос «один президент», «два президента»… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали, — рассказал белорусский лидер.

Данный вопрос не стоит на повестке дня, добавил он. Слово «союз» в нынешнем контексте, как уточнил Лукашенко, означает выстраивание отношений двух суверенных государств.

Россия и Белоруссия, формируя союз с середины 1990-х годов, определились, что это будут две страны, заверил президент. Это будет мощнее, чем унитарное государство, приводит слова Лукашенко РИА Новости.

4 ноября Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре.

Кроме того, он регламентирует основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. Помимо этого, лидеры государств утвердили военную доктрину Союзного государства.

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