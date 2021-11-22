Дом на 257 квартир построят в Лосиноостровском районе по программе реновации

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Дом на 257 квартир возводят по программе реновации на Тайнинской улице в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Лосиноостровский по адресу Тайнинская улица, владения 7/1, 7/2, 7/3, ведется строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы по возведению надземной части здания. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году, — рассказал глава департамента.

Здание переменной этажности будет состоять из трех секций. Фасады дома строители выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, на них оборудуют корзины для кондиционеров. Также для жителей дома построят подземную парковку.

Всего в доме расположатся 257 квартир. Пять из них обустроят для маломобильных жильцов. Специалисты увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

На первом этаже дома расположатся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части зданий разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

Для комфорта всех жильцов вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах оборудуют на одном уровне с поверхностью земли. Чтобы никто не поскользнулся, у входа в подъезды положат плитку с шероховатой поверхности.

Во дворе дома рабочие построят детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха горожан. На территории двора специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

22 ноября стало известно, что с момента начала реализации программы реновации было расселено 131 здание.