Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина напал с ножом на сотрудников хостела в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Мужчина напал с ножом на сотрудников хостела в Москве
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Старая Басманная улица, 18с8 Карта всех событий

Житель столицы угрожал ножом сотрудникам хостела. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 22 ноября.

Инцидент произошел в хостеле, который расположен на Старой Басманной улице в доме 18.

По словам сотрудников учреждения, на них напал неадекватный мужчина. Звонивший также отметил, что хулиган имеет при себе справу о том, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД), и нож.

Прибывшие на место сотрудники задержали гражданина 1964 года рождения, который вел себя неадекватно и не мог внятно отвечать на вопросы. Примечательно, что ножа или оружия у нападавшего не было.

— Нарядом психиатрической бригады гражданин был госпитализирован в специализированное лечебное учреждение, — заключили в пресс-службе ведомства.

Похожий случай произошел накануне в центре Москвы. Тогда пьяный мужчина с ножом напугал подростков на детской площадке.

Читайте также:
МВД Полиция напал с ножом
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте