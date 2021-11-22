Мужчина напал с ножом на сотрудников хостела в Москве

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Россия, Москва, Старая Басманная улица, 18с8 Карта всех событий

Житель столицы угрожал ножом сотрудникам хостела. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 22 ноября.

Инцидент произошел в хостеле, который расположен на Старой Басманной улице в доме 18.

По словам сотрудников учреждения, на них напал неадекватный мужчина. Звонивший также отметил, что хулиган имеет при себе справу о том, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД), и нож.

Прибывшие на место сотрудники задержали гражданина 1964 года рождения, который вел себя неадекватно и не мог внятно отвечать на вопросы. Примечательно, что ножа или оружия у нападавшего не было.

— Нарядом психиатрической бригады гражданин был госпитализирован в специализированное лечебное учреждение, — заключили в пресс-службе ведомства.

Похожий случай произошел накануне в центре Москвы. Тогда пьяный мужчина с ножом напугал подростков на детской площадке.