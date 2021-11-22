Детский сад на 225 мест в ЖК «Москвичка» в ТиНАО откроется в январе-марте 2022 года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Детский сад в жилом комплексе «Москвичка» в ТиНАО планируется открыть в первом квартале 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на его руководителя Владимира Жидкина.

— Сейчас застройщик завершает отделочные работы, закупает мебель, технику, игрушки, ведет подготовку к открытию. Детский сад в ЖК «Москвичка» в Новой Москве откроют в первом квартале 2022 года, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на первом этаже здания будут находиться детские группы, рабочие обустроят здесь теплый водяной пол. Также здесь расположатся: блок медицинских кабинетов, пищеблок, помещения для персонала. На втором этаже будут игровые комнаты, физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет.

По словам Владимира Жидкина, всего здесь откроют восемь групп для детей от трех до семи лет. Обучение будут проводить по основной программе дошкольного образования. Для воспитанников детского сада в групповых комнатах установят игровые модули, детские домики и пуф-мешки, информационные стенды и магнитно-маркерные доски, столы, стулья, кровати и шкафчики.

В пресс-службе отметили, что для воспитанников с ограниченными возможностями специалисты оборудуют широкие пешеходные тротуары, а на дорожках установят тактильные полосы. Также здание обустроят широкими дверными проемами, коридорами, лифтами и лестницами с непрерывными поручнями и пандусами, передает агентство городских новостей «Москва».

— Детский сад в ЖК «Москвичка» будет соответствовать всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к проектированию, строительству и оснащению образовательных учреждений. Строители оборудуют залы для занятий, кружковые, методические кабинеты, кабинет медсестры с процедурной, раздевалку, буфет, кухню полного цикла, — заявил Владимир Жидкин.

15 ноября стало известно, что в селе Ям городского округа Домодедово построят детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников.