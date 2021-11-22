Сергей Собянин поздравил участников Международной олимпиады по астрономии и астрофизике

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Слова поздравления глава города опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Поздравляю московских школьников с успехом на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике! В составе команды России золотые медали завоевали выпускник школы № 57 Данила Шкиндеров, ученик школы № 2007 Елисей Жданов и Илья Просяной из «Летова». Серебро — у выпускника Центра педагогического мастерства Андрея Ажакина. Ребята, молодцы! — поздравил школьников Сергей Собянин.

Глава города пожелал учащимся дальнейших успехов в учебе.

12 ноября сообщалось, что Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лидеры цифровой трансформации». Каждая из команд-победителей получила по 1 миллиону рублей. По словам мэра Москвы, в 2021 году в конкурсе приняли участие 465 российских и иностранных IT-команд. Главная задача соревнований — разработать десять полезных для столицы сервисов на основе технологий искусственного интеллекта.